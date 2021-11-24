Штормовое предупреждение! Где завтра в Украине будет сильный ветер (карта)

Погода в Украине на 25 ноября / Коллаж "Сегодня"

В Украине завтра, 25 ноября, усилится ветер. Осадков в стране пока не будет.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где усилится ветер

Сильный ветер юго-западного и южного направлений будет в северных, западных и центральных областях Украины.

"Будьте осторожны и закутаны плотнее!", – утверждает синоптик.

Осадков пока не будет. В стране прогнзируют сухую погоду.

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Какая будет температура

Температура воздуха на территории страны начнет повышаться. Завтра днем она будет колебаться от ​​+3 до +7 градусов, а на востоке и северо-востоке столбики термометров поднимутся максмимум до +4 градусов.

Ночи в Украине останутся морозными. В восточной части Украины температура воздуха опустится до -8 градусов. На остальной территории будет около 0.

Погода в Украине на 25 ноября. Фото: Наталии Диденко

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Погода на декабрь

Средняя месячная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами будет 0-2 градуса тепла, а в Крыму до 6 градусов тепла.

В декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.

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