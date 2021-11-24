Метели и сильный ветер: каким будет декабрь в Украине

Средняя месячная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза

В декабре ожидаются метели. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине в декабре ожидается сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода на декабрь

Средняя месячная температура воздуха составит 1-5 градусов мороза, в Закарпатье и юге страны местами будет 0-2 градуса тепла, а в Крыму до 6 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составит 30-66 мм, в Закарпатье, в Карпатах и горных районах Крыма – 76-139 мм.

Кроме того, в декабре стоит ожидать сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, а во время оттепелей – туман и гололед.

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Прогноз средней месячной температуры и осадков на декабрь

Средняя месячная температура воздуха ожидается от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Месячное количество осадков ожидается 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм, что в пределах нормы (в северо-восточной части несколько меньше нормы).

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Какой погоды ждать этой зимой?

Проявления зимы, похолодание, снег будут, но природных катаклизмов не ожидаем.

"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.

Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад эти морозные периоды окажутся кратковременными.

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