Сильные морозы и снегопады: погода в Украине 23 января (карта)

В Украине ожидаются осадки / Фото: Коллаж: Сегодня

Погода в Украине, 23 января, ожидаются снегопады. В то же время синоптики прогнозируют мороз во всех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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На западе температура воздуха ночью ожидается в районе -8... -4 градусов, а днем -5... -1 градусов. На севере температура воздуха ночью будет колебаться -11... -6 градусов, а днем -5... -3.

В центре страны температура воздуха ночью составит -9... -7 градусов, а днем -4... -2.

В Киеве в воскресенье будет без существенных осадков. Температура воздуха ночью -7... -5, а днем -4... -2.

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В восточных областях ночью температура опустится до -12... -1 градусов, а днем температура воздуха составит от -6... +1 градусов. На юге температура ночью будет колебаться -7... -4, а днем -1... +1.

Скорость ветра может составлять 5-10 м/с.

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Погода в Украине 23 января. Скриншот

Какая будет зима в Украине

Январь ожидается контрастным по температуре. Начало месяца пасмурное, теплое и малоснежное, а вторая половина будет морозная и со снегопадами.

Февраль стоит ожидать холодный, снежный и с сильными морозами во второй половине. В середине месяца будут снежные бураны, а в конце трескучие морозы, снег.

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