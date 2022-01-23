Сильні морози та снігопади: погода в Україні 23 січня (карта)

В Україні очікуються опади / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода в Україні 23 січня: очікуються снігопади. Водночас синоптики прогнозують мороз у всіх областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заході температура повітря вночі очікується в районі -8...-4 градусів, а вдень -5...-1 градуса. На півночі температура повітря вночі коливатиметься -11...-6 градусів, а вдень -5...-3.
У центрі країни температура повітря вночі становитиме -9...-7 градусів, а вдень -4...-2.
У Києві у неділю буде без істотних опадів. Температура повітря вночі -7...-5, а вдень -4...-2.
У східних областях вночі температура опуститься до -12...-1 градуса, а вдень температура повітря становитиме -6...+1 градус. На півдні температура вночі коливатиметься -7...-4, а вдень -1...+1.
Швидкість вітру може становити 5-10 м/с.
Погода в Україні 23 січня. Скріншот
Якою буде зима в Україні
Січень очікується контрастним за температурою. Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.
Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.
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