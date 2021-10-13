Сильный туман и ливни! Погода в Украине резко испортится – синоптики

Погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
В западных областях Украины 13 октября ожидается сильный туман. Видимость будет 200-500 метров.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Украинцев предупредили о сложных погодных условиях
13 октября в западных областях ночью и утром синоптики прогнозируют туман, видимость 200-500 метров.
В течение суток в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях ожидается значительный дождь.
Кроме того, в ряде регионов спасатели также объявили желтый уровень опасности.
Дождливая погода 13 октября
На западе Украины стоит ожидать 9-12 градусов тепла. На востоке прогнозируют +11-17 градусов.
В северных регионах столбики термометров будут достигать 9-13 градусов тепла. На юге температура составит +10-17 градусов.
В Киеве днем прогнозируют дождь. Температура будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла.
Природные катастрофы в Украине
В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.
Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.
Ранее мы писали:
- Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
- Сентябрь в Киеве был аномально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.