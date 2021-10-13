Сильный туман и ливни! Погода в Украине резко испортится – синоптики

Погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В западных областях Украины 13 октября ожидается сильный туман. Видимость будет 200-500 метров.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Украинцев предупредили о сложных погодных условиях

13 октября в западных областях ночью и утром синоптики прогнозируют туман, видимость 200-500 метров.

В течение суток в Одесской и Николаевской областях, днем в Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях ожидается значительный дождь.

Кроме того, в ряде регионов спасатели также объявили желтый уровень опасности.

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Дождливая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Дождливая погода 13 октября

На западе Украины стоит ожидать 9-12 градусов тепла. На востоке прогнозируют +11-17 градусов.

В северных регионах столбики термометров будут достигать 9-13 градусов тепла. На юге температура составит +10-17 градусов.

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В Киеве днем прогнозируют дождь. Температура будет колебаться от 11 до 13 градусов тепла.

Погода на 13 октября. Карта Укргидрометцентра

Природные катастрофы в Украине

В последние годы в Украине меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для нашей страны. Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

Климатические изменения в стране, которые могли бы предупредить о том, что в будущем нас будут ждать катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как холодного, так и летнего периода.

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