Сильний туман і зливи! Погода в Україні різко зіпсується – синоптики

Погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

У західних областях України 13 жовтня очікується сильний туман. Видимість буде 200-500 метрів.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

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Українців попередили про складні погодні умови

13 жовтня в західних областях вночі та вранці синоптики прогнозують туман, видимість 200-500 метрів.

Протягом доби в Одеській і Миколаївській областях, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях очікується значний дощ.

Крім того, в низці регіонів рятувальники також оголосили жовтий рівень небезпеки.

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Дощова погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Дощова погода 13 жовтня

На заході України варто очікувати 9-12 градусів тепла. На сході прогнозують +11-17 градусів.

У північних регіонах стовпчики термометрів сягатимуть 9-13 градусів тепла. На півдні температура становитиме +10-17 градусів.

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У Києві вдень прогнозують дощ. Температура коливатиметься від 11 до 13 градусів тепла.

Погода на 13 жовтня. Карта Укргідрометцентру

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками в Україні змінюється клімат. Все більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не надто характерні для нашої країни. Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофи і до них вже зараз потрібно бути готовими.

Кліматичні зміни в країні, які могли б попередити про те, що в майбутньому нас чекатимуть катаклізми, полягають в загальному підвищенні температур як холодного, так і літнього періоду.

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