Сильный ветер и мокрый снег: Украину накроет непогода (карта)

Несмотря на снег и ветер в стране прогнозируют "плюсовую" температуру/Коллаж: "Сегодня"
В пятницу, 14 января, всю Украину накроют осадки. По сравнению с предыдущим днем, температура в стране повысится
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня во всех регионах Украины прогнозируется мокрый снег с дождем. Ветер — северо-западный, 15-20 м/с.
На западе синоптики прогнозируют 1-4 градуса тепла. На востоке ожидается от +1 до +4 градусов.
В северных регионах – 0-4 градуса тепла. На юге прогнозируют от +1 до +5 градусов.
В Киеве ожидается мокрый снег с дождем, 1-3 градуса тепла, а в Симферополе тоже прогнозируют осадки – от +3 до +5 градусов.
"Оранжевый" уровень опасности
Сегодня в Украине из-за сильного ветра объявили "оранжевый" уровень опасности. Кроме того, несмотря на потепление, на дорогах будет гололедица.
"Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток", – объяснили синоптики.
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