Резкое потепление принесет шторм в Украину: где ухудшится погода (карта)

Порывы ветра будут достигать штормовых отметок – до 25-27 м/с

На дорогах будет гололедица, а ветер значительно усилится. / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра, 14 января, в Украине будет очень ветрено, объявлен "оранжевый" уровень опасности Кроме того, на дорогах будет гололедица.

Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook .

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Штормовое предупреждение

В течение дня порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с. Это относится ко второму уровню опасности, оранжевому.

"Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток", – объяснили синоптики.

Какие области затронет ненастье

14-15 января порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).

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14 января ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, порывы ветра 25-27 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Усиление ветра в Украине. Карта: Укргидрометцентр

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Что значит оранжевый уровень

II степень означает, что погодные условия опасны , несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную предосторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

Несмотря на оттепель будет гололедица

Температура воздуха завтра стремительно повысится, практически по всем областям Украины будет оттепель. В связи с ростом температуры осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя.

Гололедица все еще будет сохраняться, поэтому водители должны быть особенно внимательны и осторожны.

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