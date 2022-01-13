Резкое потепление принесет шторм в Украину: где ухудшится погода (карта)

Завтра, 14 января, в Украине будет очень ветрено, объявлен "оранжевый" уровень опасности Кроме того, на дорогах будет гололедица.
Об этом сообщил Укргидрометцентр на своей странице в Facebook .
Штормовое предупреждение
В течение дня порывы ветра могут достигать штормовых отметок в 25-27 м/с. Это относится ко второму уровню опасности, оранжевому.
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"Причиной усиления ветра будут выступать атмосферные фронты циклона FAMKE, которые будут перемещаться по территории Украины в течение следующих суток", – объяснили синоптики.
Какие области затронет ненастье
14-15 января порывы ветра 15-20 м/с. На дорогах, кроме юга, гололедица (I уровень опасности, желтый).
14 января ночью в западных областях, днем в Украине, кроме южной части, порывы ветра 25-27 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
Усиление ветра в Украине. Карта: Укргидрометцентр
Что значит оранжевый уровень
II степень означает, что погодные условия опасны , несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Рекомендуется проявлять максимальную предосторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.
Несмотря на оттепель будет гололедица
Температура воздуха завтра стремительно повысится, практически по всем областям Украины будет оттепель. В связи с ростом температуры осадки будут выпадать как в виде снега, так и в виде дождя.
Гололедица все еще будет сохраняться, поэтому водители должны быть особенно внимательны и осторожны.
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