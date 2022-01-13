В Украину идет непогода: людей предупредили об опасности

Как отмечается, из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый

На западе страны ожидается ветер / Фото: Коллаж: Сегодня

В западных областях Украины 13 января объявили штормовое предупреждение. В части областей ожидается сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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"13 января днем в западных областях порывы ветра 15-20 м/с" , – говорится в предупреждении.

Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый

Предупреждение объявлено в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

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В Украину идут сильные морозы

13 января в Украине еще будут присутствовать морозы, но в некоторых областях синоптики прогнозируют потепление Также украинцев предупредили о штормовом ветре.

Где будет прохладнее

Ближайшая ночь в Украине будет холодной. Столбики термометров опустятся до -19 градусов, а на севере и северо-востоке температура воздуха будет от -18 до -24 градусов. Днем в большинстве областей следует ожидать от -4 до -9 градусов.

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В западных областях 13 января начнется потепление. Там температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Где ждать осадков

Ветер удержится северо-западного направления, порывистый. Небольшой снег 13 января будет только в Карпатах, а также на севере и в центре.

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