В Україну йде негода: людей попередили про небезпеку

У західних областях України 13 січня оголосили штормове попередження. У частині областей очікується сильний вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
"13 січня вдень в західних областях пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться у попередженні.
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Попередження оголошено у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
До України йдуть сильні морози
13 січня в Україні ще будуть присутні морози, але у деяких областях синоптики прогнозують потепління. Також українців попередили про штормовий вітер.
Де буде холодніше
Найближча ніч в Україні буде найхолоднішою. Стовпчики термометрів опустяться до -19 градусів, а на півночі та північному сході температура повітря буде від -18 до -24 градусів. Вдень у більшості областей варто очікувати від -4 до -9 градусів.
У західних областях 13 січня розпочнеться потепління. Там температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Де чекати на опади
Вітер утримається північно-західного напрямку, поривчастий. Невеликий сніг 13 січня буде лише у Карпатах, а також подекуди на півночі та в центрі.
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