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СЬОГОДНІ Новини України

Погодні гойдалки: чи чекати українцям снігу на Старий Новий рік – прогноз

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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12 січня, 11:47
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У країні знизиться температура, а також сильний вітер
Температура повітря опуститься до 20 градусів морозу / Колаж "Сьогодні"
Температура повітря опуститься до 20 градусів морозу / Колаж "Сьогодні"

В Україні на Старий Новий рік синоптики обіцяють сильні морози, але вони протримаються недовго. Також у цей період буде сніг та поривчастий вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода на 13 січня

Цього дня у країні значно знизиться температура. На заході синоптики вдень прогнозують від 2 градусів тепла до 6 градусів морозу. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -15 градусів.

На сході температура повітря коливатиметься від -5 до -9 градусів. Вночі буде від -12 до -20 градусів. У північних регіонах вдень температура знизиться до -8 градусів, а от уночі варто очікувати від -17 до -19 градусів.

На півдні стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до -6 градусів. Вночі синоптики обіцяють до 14 градусів морозу.

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Опадів цього дня в Україні не буде. Небо покриють хмари, але зрідка виходитиме сонце.

Погода в Україні на 13 січня. Скрін: Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 13 січня. Скрін: Укргідрометцентр.

Погода в Україні на 14 січня

У цей день у країні вже не буде таких сильних морозів. У деяких областях варто очікувати на потепління.

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На заході вдень температура повітря буде від 3 градусів морозу до 4 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -8 градусів.

На сході варто очікувати від -3 до 0 градусів. Вночі буде від -5 до -12 градусів. У північних регіонах вдень температура знизиться до -1 градуса, а от уночі варто очікувати від -4 до -7 градусів.

На півдні температура вдень коливатиметься від -1 до +3 градусів. Вночі синоптики обіцяють до 6 градусів морозу.

Весь день йтиме сніг в:

  • Луцьку
  • Львові
  • Івано-Франківську
  • Тернополі
  • Рівному
  • Хмельницькому
  • Житомирі
  • Києві
  • Чернігові
  • Сумах
  • Луганську
  • Черкасах
  • Кропивницькому
  • Запоріжжі
  • Дніпрі
  • Донецьку
  • Харкові
  • Луганську
  • Вінниці

Погода в Україні на 14 січня. Скрін: Укргідрометцентр.
Погода в Україні на 14 січня. Скрін: Укргідрометцентр.

Якою буде зима в Україні

Січень очікується контрастним за температурою.Початок місяця похмурий, теплий і малосніжний, а друга половина буде морозною і зі снігопадами.

Лютий варто очікувати холодний, сніговий та з сильними морозами у другій половині. У середині місяця будуть снігові бурани, а наприкінці – тріскучі морози, сніг.

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