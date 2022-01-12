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До -24! В Украину идут сильные морозы (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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12 января, 17:43
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Снег стоит ожидать только в Карпатах, а также местами на севере и в центре
Днем в большинстве областей будет до -9 градусов, а также сильный ветер/Коллаж "Сегодня"
Днем в большинстве областей будет до -9 градусов, а также сильный ветер/Коллаж "Сегодня"

Завтра, 13 января, в Украине еще будут присутствовать морозы, но в некоторых областях синоптики прогнозируют потепление. Также украинцев предупредили про штормовой ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Где будет холоднее

Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной. Столбики термометров опустятся до -19 градусов, а на севере и северо-востоке температура воздуха будет от -18 до -24 градусов. Днем в большинстве областей стоит ожидать от -4 до -9 градусов.

В западных областях 13 января начнется потепление. Там температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Где ждать осадков

Ветер удержится северо-западного направления, порывистый. Небольшой снег 13 января будет только в Карпатах, а также местами на севере и центре.

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Погода в Украине на 13 января. Фото: Наталии Диденко
Погода в Украине на 13 января. Фото: Наталии Диденко

Погода в Украине на старый Новый год

13 января в стране значительно снизится температура. В некоторых областях будет до 20 градусов мороза. Осадков синоптики не обещают. Небо скроется за облаками, но изредка будет выходить солнце.

14 января уже не будет таких сильных морозов. В некоторых областях стоит ожидать потепления. Также целый день в некоторых регионах будет идти снег.

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