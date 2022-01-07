В Карпатах сошли три лавины и снова есть угроза: где объявили предупреждение (карта)

Туристов настойчиво просят воздержаться от походов в горы

В Карпатах возможны схождения лавин. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Карпатах на днях сошли три лавины. И на ближайшее время тоже объявлена снеголавинная опасность.

Об этом сообщили на Facebook-странице Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах.

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Где сошли лавины

Лавинным дозором Сл Плай (Закарпатская область) обнаружено схождение трех снежных лавин мокрого снега с горы Плай:

с северо-восточной экспозиции, высота отрыва – 1250 м над уровнем моря, объемом 7000 м.куб.;

с южной экспозиции, высота отрыва – 1100 м над уровнем моря, объемом 320 м.куб.;

с северной экспозиции, высота отрыва – 1050 м над уровнем моря, объемом 225 м.куб.

Ориентировочная дата схождения: 2-4 января. Ущерб не нанесен.

Где объявили новое предупреждение

Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), удержится 7 января:

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на высокогорье Закарпатской области,

в горах Ивано-Франковской области.

Возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавинах.

Умеренная снеголавинная опасность (2 уровень), удержится 7 января:

в горах Черновицкой области,

в среднегорье Львовской области.

"Настойчиво советуем воздержаться от походов на высокогорье", – призывают туристов.

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Где объявлена опасность. Фото: Снеголавинная ситуация в Украинских Карпатах

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