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Какая погода будет в Украине на Рождество: синоптики обновили прогноз (карта)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
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6 января, 14:48
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В стране небо покроется облаками до самого вечера, но осадков не будет
Погода в Украине на 7 января/Коллаж "Сегодня"
Погода в Украине на 7 января/Коллаж "Сегодня"

Завтра, 7 января, на Рождество в Украине будет прохладная погода, но без сильных морозов. Также синоптики прогнозируют ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Каких ждать погодных изменений

В этот день осадков не будет по всей Украине, но небо покроется облаками до самого вечера. Кроме того, в стране будет ветрено. Порывы юго-западного ветра будут достигать 5-10 м/с.

Температура воздуха на Рождество

На западе синоптики прогнозируют от -2 до 0 градусов. На востоке ожидается максимум 3 градуса тепла.

В северных регионах температура воздуха будет от -1 до +1 градусов. На юге столбики термометров будут колебаться от +1 до +6 градусов.

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Погода в Украине на Рождество. Скрин Укргидрометцентр.
Погода в Украине на Рождество. Скрин Укргидрометцентр.

Природные катастрофы в Украине

В последние годы ощутимо меняется климат. Все больше потопов, ураганов возникает на нашей территории, участились смерчи, которые не особо характерны для Украины.

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида предупреждает, что Украину в будущем ждут новые природные катастрофы и к ним уже сейчас нужно быть готовыми.

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Климатические изменения в стране, которые предупреждают о том, что в будущем нас ждут катаклизмы, заключаются в общем повышении температур как зимнего, так и летнего периода.

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