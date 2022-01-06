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Яка погода буде в Україні на Різдво: синоптики оновили прогноз (мапа)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Україна Сьогодні
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6 січня, 14:48
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У країні небо вкриється хмарами до самого вечора, але опадів не буде
Погода в Україні на 7 січня/Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні на 7 січня/Колаж "Сьогодні"

Завтра, 7 січня, на Різдво в Україні буде прохолодна погода, але без сильних морозів. Також синоптики прогнозують вітер.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Яких чекати погодних змін

Цього дня опадів не будет по всіх Україні, але небо вкриється хмарами до самого вечора. Крім того, у країні буде вітряно. Пориви південно-західного вітру досягатимуть 5-10 м/с.

Температура повітря на Різдво

На заході синоптики прогнозують від -2 до 0 градусів. На сході очікується максимум 3 градуси тепла.

У північних регіонах температура повітря буде від -1 до +1 градусів. На півдні стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +6 градусів.

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Погода в Україні на Різдво. Скрін Укргідрометцентр.
Погода в Україні на Різдво. Скрін Укргідрометцентр.

Природні катастрофи в Україні

Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.

Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофиі до них уже зараз треба бути готовими.

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Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.

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