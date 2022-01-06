Яка погода буде в Україні на Різдво: синоптики оновили прогноз (мапа)

Завтра, 7 січня, на Різдво в Україні буде прохолодна погода, але без сильних морозів. Також синоптики прогнозують вітер.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Яких чекати погодних змін
Цього дня опадів не будет по всіх Україні, але небо вкриється хмарами до самого вечора. Крім того, у країні буде вітряно. Пориви південно-західного вітру досягатимуть 5-10 м/с.
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Температура повітря на Різдво
На заході синоптики прогнозують від -2 до 0 градусів. На сході очікується максимум 3 градуси тепла.
У північних регіонах температура повітря буде від -1 до +1 градусів. На півдні стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +6 градусів.
Природні катастрофи в Україні
Останніми роками суттєво змінюється клімат. Дедалі більше потопів, ураганів виникає на нашій території, почастішали смерчі, які не є особливо характерними для України.
Директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда попереджає, що на Україну в майбутньому чекають нові природні катастрофиі до них уже зараз треба бути готовими.
Кліматичні зміни в країні, які попереджають про те, що в майбутньому на нас чекають катаклізми, полягають у загальному підвищенні температур як зимового, так і літнього періоду.
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