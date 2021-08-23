Символ борьбы, веры и свободы – как украинцев поздравляют с Днем флага (фото и видео)

В Украине отмечают День Государственного флага. Коллаж "Сегодня"

В Украине 23 августа отмечают День Государственного флага. В связи с этим в Сети публикуют поздравления с праздником.

Сайт "Сегодня" узнал, как поздравляют украинцев.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумковподчеркнул, что для украинцев сине-желтое знамя – не просто флаг, а символ мужества многих поколений, которые боролись за независимость своего государства.

Поздравление Разумкова – скриншот

"Это – пример героизма наших защитников, это – дань памяти и уважения людям, которые работали для развития нашей страны. Этот праздник является важным напоминанием, что мы – украинцы, должны гордиться своим государством, ее многогранной культурой и традициями", – написал он.

В Министерстве социальной политики тоже поздравили украинцев с праздником, опубликовав фото с украинским флагом.

Скриншот из соцсети

В МВД Украиныотметили, что украинский флаг защищает наших бойцов на поле боя или на спортивной арене.

"Наш флаг – это символ борьбы, веры и свободы! Берегите эти два цвета в сердце. И под сине-желтым флагом свободы соединим весь большой народ свой!", – написали в МВД.

Скриншот из соцсети

Также автогонщик и журналист Алексей Мочанов по этому поводу обновил обложку страницы – опубликовал фото украинского флага в крови наших защитников.

Как выглядит обложка на странице Мочанова

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич также показал фото нашего флага на фронте и написал: "С днем флага, Украина".

Скриншот из соцсети

На странице "Киевавтодора"разместили фото самого большого в стране государственного флага.

Реклама

Скриншот из соцсети

В ГСЧС сделали тематическое видеопоздравление:

Пятый президент Украины Петр Порошенко в День флага вспомнил истории украинцев, связанные с этим символом, – Владимира Балуха, Владимира Рыбака, Решата Аметова и других.

"С этим знаменем в руках и надеждой в сердце украинцы боролись за независимость. Государственным флагом покрывали погибших во время Революции Достоинства. Под сине-желтыми цветами наша армия 2014 освободила от российских наемников две трети оккупированного Донбасса и продолжает борьбу за нашу независимость и сейчас", - написал он.

Как в Киеве будут праздновать День Независимости?

Президент Владимир Зеленский во время презентации мероприятия к юбилейному Дню Независимости Украины рассказал, что в столице проведут десять основных мероприятий.

В военном параде в городе примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники. А 22 августа состоится чествование тех, благодаря кому государственность Украины сохранилась в 2014 году.

Напомним, в Киеве в воскресенье прошла третья, генеральная, репетиция праздничного парада ко Дню Независимости, которая продолжалась три часа. От предыдущих двух она отличалась тем, что участники были в парадной форме и в ней помимо украинцев принимали участие военнослужащие из стран-союзниц. Самые яркие кадры смотрите в нашем материале.

Отметим, в Украине в День Независимости кроме военного парада на Крещатике 24 августа состоится также речной парад.