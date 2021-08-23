Символ боротьби, віри і свободи – як українців вітають з Днем прапора (фото і відео)

В Україні відзначають День Державного прапора. Колаж "Сьогодні"

В Україні 23 серпня відзначають День Державного прапора. У зв'язку з цим у Мережі публікують привітання зі святом.

Сайт "Сьогодні" дізнався, як вітають українців.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підкреслив, що для українців синьо-жовтий стяг – не просто прапор, а символ мужності багатьох поколінь, які боролися за незалежність своєї держави.

Вітання Разумкова – скріншот

"Це – приклад героїзму наших захисників, це – данина пам'яті та поваги людям, які працювали задля розвитку нашої країни. Це свято є також важливим нагадуванням, що ми – українці, повинні пишатися своєю державою, її багатогранною культурою та традиціями", – написав він.

У Міністерстві соціальної політики теж привітали українців зі святом, опублікувавши фото з українським прапором.

Скріншот з соцмережі

У МВС України зазначили, що український прапор захищає наших бійців на полі бою або на спортивній арені.

"Наш стяг – це символ боротьби, віри і свободи! Бережіть ці два кольори в серці. І під синьо-жовтим прапором свободи з'єднаємо весь великий нарід свій! ", – написали в МВС.

Скріншот з соцмережі

Також автогонщик і журналіст Олексій Мочанов з цього приводу оновив обкладинку сторінки – опублікував фото українського прапора в крові наших захисників.

Як виглядає обкладинка на сторінці Мочанова

Депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич також показав фото нашого прапора на фронті і написав: "З днем прапора, Україно".

Скріншот з соцмережі

На сторінці "Київавтодору" розмістили фото найбільшого в країні державного прапора.

Скріншот з соцмережі

У ДСНС зробили тематичне відеопривітання:

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П'ятий президент України Петро Порошенко в День прапора згадав історії українців, пов'язані з цим символом, – Володимира Балуха, Володимира Рибака, Решата Аметова і інших.

"Із цим стягом у руках і надією у серці українці виборювали незалежність. Державним прапором вкривали загиблих під час Революції Гідності. Під синьо-жовтими кольорами наша армія 2014 року звільнила від російських найманців дві третини окупованого Донбасу і продовжує боротьбу за нашу незалежність і зараз", - написав він.

У пресцентрі ООС нагадали історію українського стяга: "Наш державний символ має тисячолітню історію. Князь київський Володимир Великий мав власний герб — золотий тризуб на синьому фоні. А корогва Галицько-Волинського князівства була блакитного кольору із золотим левом".

Як у Києві святкуватимуть День Незалежності?

Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

У військовому параді в місті візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Нагадаємо, у Києві в неділю пройшла третя, генеральна, репетиція святкового параду до Дня Незалежності, яка тривала три години. Від попередніх двох вона відрізнялася тим, що учасники були в парадній формі і в ній крім українців брали участь військовослужбовці з країн-союзниць. Найяскравіші кадри дивіться в нашому матеріалі.

Зазначимо, в Україні в День Незалежності крім військового параду на Хрещатику 24 серпня відбудеться також річковий парад.