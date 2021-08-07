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Синоптики объявили штормовое предупреждение: где и когда ждать удара стихии

7 августа, 15:56

Сергей Мартынец

Через несколько часов в нескольких областях ожидается буря – синоптики уточнили штормовой прогноз

Украинцев ждут ливни и штормовой ветер

Завтра днем в Украине погода будет солнечная и без осадков, но вот ближайшей ночью на востоке будет бушевать непогода – в нескольких областях ливни и даже град.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, ночью 8 августа в восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также синоптики предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в восточных и Сумской областях.

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В будущем от погоды будут новые сюрпризы

Как сообщали новости "Сегодня", накануне непогода снова натворила беды в Украине. Сильный град остановил движение на трассе Одесса – Киев, ледяные шары сыпались с неба в селе Кучурган, а ветер в регионе достигал 20 метров в секунду. Дождь был настолько сильный, что местами на трассе не было видно дороги. А в Николаевской области шквальный ветер срывал крыши с домов.

Также мы писали, как в двух областях Украины пронесся ураган.

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Источник: Сегодня

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