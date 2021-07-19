"Система не поменялась вообще": Юлия Кузьменко отреагировала на отставку Авакова

Подозреваемая в убийстве Шеремета рассказала, чего ждет после смены министра внутренних дел

Кардиолог Юлия Кузьменко, которая подозревается в том, что якобы подложила взрывчатку под автомобиль Павла Шеремета, спокойно отреагировала на отставку Арсена Авакова из МВД, при котором она и оказалась под следствием. Об этом она рассказала в интервью "Сегодня".

На вопрос, с каким чувством восприняла новость об отставке главы МВД, она ответила: "Вы знаете, я жду не смены фамилий, а действий".

"Жду того, чтобы в Украине был поднят вопрос фальсификации уголовных дел. Ведь это касается не только нас, не только нашего уголовного дела. Система не поменялась от слова "вообще". Мы надеялись, что с появлением новой полиции в 2015 году что-то изменится. Но прошли годы и стало понятно, что это всего лишь новый винтик в старой системе. Но я верю, что есть люди, для которых их работа – это честь и которые хотят расследовать это дело по-настоящему", – сказала Кузьменко.

Как сообщали новости "Сегодня", 13 июля глава МВД Арсен Аваков написал заявление об увольнении по собственному желанию. На заседании фракции "Слуга народа" президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского, которая была поддержана аплодисментами. 15 июля парламент поддержал отставку Авакова, а 16 июля назначил Монастырского новым главой МВД.

Тем временем заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказывал, что Аваков ушел по просьбе Зеленского.