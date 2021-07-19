"Система не змінилася взагалі": Юлія Кузьменко відреагувала на відставку Авакова

Підозрювана у вбивстві Шеремета розповіла, чого чекає після зміни міністра внутрішніх справ

Кардіолог Юлія Кузьменко, яка підозрюється у тому, що нібито підклала вибухівку під автомобіль Павла Шеремета, спокійно відреагувала на відставку Арсена Авакова з МВС, при якому вона і опинилася під слідством. Про це вона розповіла в інтерв'ю "Сьогодні".

На питання, з яким почуттям сприйняла новину про відставку глави МВС, вона відповіла: "Ви знаєте, я чекаю не зміни прізвищ, а дій".

"Чекаю на те, щоб в Україні було порушено питання фальсифікації кримінальних справ. Адже це стосується не тільки нас, не тільки нашої кримінальної справи. Система не змінилася від слова "взагалі". Ми сподівалися, що з появою нової поліції 2015 року щось зміниться. Але минули роки і стало зрозуміло, що це всього лише новий гвинтик в старій системі. Але я вірю, що є люди, для яких їхня робота – це честь і які хочуть розслідувати цю справу по-справжньому", – сказала Кузьменко.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС.

Тим часом заступник глави МВС Антон Геращенко розповідав, що Аваков пішов на прохання Зеленського.