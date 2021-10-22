Ситуация критическая: что сейчас происходит с водой в Крыму и чего ждать дальше

В Крыму остается критической ситуация с водоснабжением. / Фото: Коллаж: Сегодня

Прошедшие летом в Крыму ливни на время отсрочили проблему с питьевой водой. Так оценивают нынешнюю ситуацию крымчане и поддерживающие с ними связь переселенцы.

Сайт "Сегодня" узнавал, какая сейчас ситуация на оккупированном полуострове.

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Дожди ситуацию не спасли

В Севастополе, где базируется российский флот и, соответственно, его военнослужащие, проблем с водой нет.

"Но от знакомых, которые проживают в Симферополе, знаю, что у них была вода по часам. В этом году ситуация с водой немного другая, чем была раньше. В какой-то мере спасли ливни, которые были летом, в июне. Водохранилища не такие опустошенные, как в прошлые годы", – рассказала нам жительница Севастополя.

Эту информацию частично нам подтвердил и крымчанин Эрфан Кудусов, который после оккупации полуострова переехал в Киев.

"В целом ливни, конечно, помогли. Уровень воды в водохранилищах поднялся. Но все равно вода там на критическом уровне. Дожди ситуацию не спасли – они лишь отсрочили проблему на несколько месяцев. Весной опять начнутся сложности", – говорит Кудусов.

Вода по часам

Крымчанин Кудусов рассказал, что в некоторых районах полуострова воды как не было, так и нет.

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"И, думаю, не будет, потому как они зависели от канала. После 2014 года валовый продукт сельского хозяйства в Крыму упал в разы. И не поднялся с тех пор. Плохо с водой в Судаке, там ее привозят во многие районы. Не очень хорошо и в Феодосии. В Симферополе вода по часам во многих районах – это уже обычная практика. "Блатные", так сказать, оголили другие районы в свою пользу", – резюмировал Эрфан Кудусов.

Водохранилища в критическом состоянии

Еще весной местные "власти" сообщали, что два основных водохранилища полуострова остаются на "мертвом объеме" и не наполняются. На такой отметке были Симферопольское и Загорское водохранилища, и брать оттуда воду для снабжения населения не могли.

К этой отметке, согласно мониторингу, приближались также Балановское и Тайганское водохранилища.

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