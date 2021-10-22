Ситуація критична: що зараз відбувається з водою в Криму і чого чекати далі

У Криму залишається критичною ситуація з водопостачанням. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зливи в Криму, які були влітку, на час відстрочили проблему з питною водою. Так оцінюють нинішню ситуацію кримчани і переселенці, які підтримують з ними зв'язок.

Сайт "Сьогодні" дізнавався, яка зараз ситуація на окупованому півострові.

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Дощі ситуацію не врятували

У Севастополі, де базується російський флот і, відповідно, його військовослужбовці, проблем з водою немає.

"Але від знайомих, які проживають в Сімферополі знаю, що у них була вода по годинах. Цього року ситуація з водою трохи інша, ніж була раніше. В якійсь мірі врятували зливи, які були влітку, в червні. Водосховища не такі спустошені, як в минулі роки", – розповіла нам жителька Севастополя.

Цю інформацію частково нам підтвердив і кримчанин Ерфан Кудусов, який після окупації півострова переїхав до Києва.

"В цілому зливи, звичайно, допомогли. Рівень води у водосховищах піднявся. Але все одно вода там на критичному рівні. Дощі ситуацію не врятували – вони лише відстрочили проблему на кілька місяців. Навесні знову почнуться складнощі", – говорить Кудусов.

Вода по годинах

Кримчанин Кудусов розповів, що в деяких районах півострова води як не було, так і немає.

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"І, думаю, не буде, тому як вони залежали від каналу. Після 2014 року валовий продукт сільського господарства в Криму впав у рази. І не піднявся з тих пір. Погано з водою в Судаку, там її привозять до багатьох районів. Не дуже добре і в Феодосії . У Сімферополі вода по годинах в багатьох районах – це вже звичайна практика . "Блатні" так би мовити оголили інші райони в свою користь", – резюмував Ерфан Кудусов.

Водосховища в критичному стані

Ще навесні місцева "влада" повідомляла, що два основних водосховища півострова залишаються на "мертвому обсязі" і не наповнюються. На такій позначці були Сімферопольське і Загірське водосховища, і брати звідти воду для постачання населення не могли.

До цієї позначки, згідно з моніторингом, наближалися також Балановське і Тайганськоє водосховища.

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