Скандал с дочерью судьи: девушку хотят выгнать из университета Шевченко

Преподаватели и студенты выступают за жесткие меры против студентки и считают, что ею должна заняться СБУ

Коллаж "Сегодня"

Из-за скандального высказывания об украинцах студентки Анастасии Тарасюк (Константиновой) в Киевском национальном университете им. Т.Г. Шевченко созывают ученый совет, а преподаватели готовят обращение в университетскую комиссию по этике.

Об этом сообщает "5 канал".

В университете называют видеообращение дочери судьи и студентки этого вуза проявлением глубокого неуважения к государству Украина и к будущей профессии юриста (Тарасюк учится на юридическом).

"Я оторопела, я не могла поверить, что такой человек является студенткой университета. Я считаю, что эта девушка должна понести наказание. Я считаю, что это дело СБУ. Потому что она говорила о территориальной целостности Украины прежде всего", – отметила заведующая кафедрой фольклористики Института филологии КНУ имени Шевченко Олеся Наумовская.

Доцент Киевского университета имени Тараса Шевченко Оксана Мацько отмечает, что "этот позор лег на весь университет".

"Очень неприятно читать комментарии, где огульно обвиняют всех преподавателей. Это, бесспорно, репутационные потери", – сказала она.

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Тем временем преподаватели вуза уже собирают подписи под обращением в университетскую комиссию по этике, а студенты поддерживают идею отчисления Тарасюк.

"Человек прямо выступает против территориальной целостности Украины и дискредитирует своими публичными действиями университет. По моему мнению, такой человек не должен учиться в университете Шевченко", – убежден глава студпарламента Института журналистики КНУ Даниил Гайдамаха.

В университете Шевченко также сообщили, что для отчисления студентов есть четкий перечень оснований, но публичных призывов к сепаратизму в нем нет. Исправить это могут изменения в закон о высшем образовании и вуз уже готовит такие предложения.

Как сообщали новости "Сегодня", сразу после своего скандального высказывания дочь киевского судьи извинилась за "дикарей-украинцев", вот только это не было похоже на чистосердечное, поскольку было видно, что она читает написанный ей текст.