Скандальная статья Кучмы – согласился с Путиным и призвал не быть Анти-Россией

Леонид Кучма - второй президент Украины (1994-2004). / Фото: Getty Images

По случаю 30-годовщины Независимости второй президент Украины и автор книги "Украина – не Россия" Леонид Кучма написал авторскую колонку для издания "Левый берег".

"Сегодня" выбрали самые интересные тезисы Кучмы по этому поводу.

Самый главный вызов 90-х годов

Леонид Кучма вспоминает свой собственный опыт осмысления украинского, свой путь от советского ракетного конструктора до руководителя Украинского государства. Самым главным вызовом 90-х годов была экономическая катастрофа, к борьбе с которой Кучма прикладывал основные усилия.

"Мой опыт инженера, конструктора, директора говорил, что даже в основе космических проектов лежит сугубо земное. Без работающей экономики не будет ничего. Независимость – это когда ты не стоишь с протянутой рукой. Но чем дальше, тем больше я понимал важность других элементов формулы независимости".

Важнейшие события для Украины времен президентства Кучмы

Среди важнейших событий своего президентства, которые укрепляли фундамент украинской государственности и осознание цивилизационного выбора, Леонид Кучма называет принятие Конституции, приезд папы Иоанна Павла II, определение европейской и евроатлантической интеграции как стратегического курса Украины, оборону Тузлы, Оранжевую революцию.

События на Донбассе – это "отложенная" на четверть столетия война

Решающим моментом необратимости исторической судьбы Украины ее второй президент считает войну на Востоке, которую он называет войной за независимость.

"На восточном фронте наши ребята воевали и воюют не только за Мариуполь и Краматорск, но и за Киев и Одессу, за галицкие замки и надднепрянские села. И линия фронта проходила не только на Донбассе – могу подтвердить это, отдав несколько лет дипломатической войне за Украину на полях Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию... На одной чаше – тысячи и тысячи жертв. Но на второй – единый народ, который именно во время войны осознал себя таким".

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Формула Независимости

Формулу Независимости, по мнению Леонида Кучмы, невозможно вместить в несколько слов.

"Независимость – это наши ценности, наша свобода, тысячелетняя цивилизация наших предков и новые культурные коды нашего молодого поколения. Независимость – это человек в центре всего. Вера в собственный народ, надежда на достойное будущее, любовь к родине – все это и есть независимость... У каждого из нас – своя такая формула. И все они правильные, если дают ответ на вопрос, почему эта страна – моя. Почему я хочу жить в ней, для нее и с ней".

Ранее мы сообщали, что Кучма вспомнил о визите Папы Римского в Украину.

Также напомним, Кучма почтил память авиаконструктора Антонова.

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