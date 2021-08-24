Гучна стаття Кучми – погодився з Путіним і закликав не бути анти-Росією

Другий президент України прокоментував висловлювання президента РФ про те, що Україна стає "Анти-Росією". Фото: колаж "Сьогодні"

З нагоди 30-ї річниці незалежності другий президент України і автор книги "Україна – не Росія" Леонід Кучма написав авторську колонку для видання "Лівий берег".

"Сьогодні" вибрали найцікавіші тези Кучми з цього приводу.

Не бути анти-Росією

Кучма вважає, що Україна вже має незворотні результати війни з Росією. Це тисячі жертв, але водночас і єдиний народ, який усвідомив свою єдність саме під час війни.

"У страшному сні уявити не міг, що тим президентом, який нарешті об’єднає український народ, виявиться Путін", – зазначив він.

Кучма також прокоментував вислів президента РФ щодо того, що Україна стає "анти-Росією".

"Хтось із наших "патріотів" сприйняв це як комплімент – мовляв, правильно, так і треба. А я тут погоджуся з Путіним. Це справді загроза – стати тільки анти-Росією. Але загроза для нас, а не для них. Неможливо будувати, просуватися, успішно розвиватися лише на негативі, лише щоб "не як у них". Віддзеркалення не живе самостійним життям", – вважає другий президент держави.

Кучма переконаний, що Україна має "лишатися самою собою".

"Єдиною, самостійною, незалежною. Незалежність – це наші цінності, наша свобода, тисячолітня цивілізація наших предків і нові культурні коди нашого молодого покоління. Незалежність – це людина в центрі всього. Віра у власний народ, надія на достойне майбутнє, любов до батьківщини – усе це і є незалежність", – зазначив Леонід Кучма.

Найголовніший виклик 90-х років

Леонід Кучма згадує і свій власний досвід осмислення українського, свій шлях від радянського ракетного конструктора до керівника Української держави у вирішальний період її становлення. Найголовнішим викликом 90-х років була економічна катастрофа, до боротьби з якою Кучма прикладав основні зусилля.

"Мій досвід інженера, конструктора, директора говорив, що навіть в основі космічних проектів лежить суто земне. Без працюючої економіки не працюватиме ніщо. Незалежність – це коли ти не стоїш з простягнутою рукою. Але що далі, то більше я розумів важливість інших елементів формули незалежності".

Найважливіші події для України часів президентства Кучми

Серед найважливіших подій свого президентства, які зміцнювали фундамент української державності та усвідомлення цивілізаційного вибору, Леонід Кучма називає прийняття Конституції, приїзд Папи Іоанна Павла Другого, визначення європейської та євроатлантичної інтеграції як стратегічного курсу України, оборону Тузли, Помаранчеву революцію.

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Події на Донбасі – це "відкладена" на двадцять п'ять років війна

Вирішальним моментом незворотності історичної долі України її другий президент вважає війну на Сході, яку він називає війною за Незалежність.

"На східному фронті наші хлопці воювали і воюють не лише за Маріуполь та Краматорськ, а й за Київ та Одесу, за галицькі замки та наддніпрянські села. І лінія фронту проходила не лише на Донбасі – можу підтвердити це, віддавши кілька років дипломатичній війні за Україну на полях Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання… На одній чаші – тисячі й тисячі жертв. Але на другій – єдиний народ, який саме під час війни усвідомив себе таким".

Формула Незалежності

Формулу Незалежності, на думку Леоніда Кучми, неможливо вмістити у кілька слів.

"Незалежність – це наші цінності, наша свобода, тисячолітня цивілізація наших предків і нові культурні коди нашого молодого покоління. Незалежність – це людина в центрі всього. Віра у власний народ, надія на достойне майбутнє, любов до батьківщини – усе це і є незалежність... У кожного з нас – своя така формула. Та всі вони правильні, якщо дають відповідь на запитання, чому ця країна – моя. Чому я хочу жити у ній, для неї і з нею".

Раніше ми повідомляли, що Кучма згадав про візит Папи Римського до України.

Також нагадаємо, Кучма вшанував пам'ять авіаконструктора Антонова.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: