Скандальную преподавательницу Бильченко сократили вместе со всей кафедрой

Профессора кафедры культурологии и философской антропологии Национального педагогического университета имени Михаила Драгоманова Евгению Бильченко, заявления которой о языковых нормах возмутили общественность, уволили из вуза.
Об этом сообщила сама Бильченко на странице Facebook.
"Ради этого пошли на ликвидацию целой кафедры. Не смогли ничего доказать: ни профнепригодность, ни аморальный поступок – ничего из того, что вешали", - пишет Бильченко.
Что предшествовало
В конце января студентка университета Драгоманова заявила, что бросает учебу из-за преподавательницы-сепаратистки.
"Профессор Бильченко не уважает страну, в которой живет, работает и зарабатывает, язык этой страны, считает войну России против Украины "гражданской войной", демократически избранную власть – неонацистским режимом", – написала студентка Мария Прошковская.
Выяснилось, что профессор не впервые делает антиукраинские заявления – пару лет назад она заявила, что разочаровалась в Революции Достоинства, а на Донбассе нет российских наемников.
Как рассказала Бильченко сайту "Сегодня" в феврале, ее отстранили от преподавания, руководство вуза осудило слова профессора и решало вопрос об ее увольнении.
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