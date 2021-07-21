Скандальну викладачку Більченко скоротили разом з усією кафедрою

Її усунули від занять ще на початку року, але звільнити за статтею не змогли

Професорку кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко, заяви якої про мовні норми обурили громадськість, звільнили з вишу.

Про це повідомила сама Більченко на сторінці Facebook.

"Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Не змогли нічого довести: ані профнепридатність, ані аморальний вчинок – нічого з того, що вішали", – пише Більченко.

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Що передувало

В кінці січня студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку.

"Професор Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України "громадянською війною", демократично обрану владу – неонацистським режимом", – написала студентка Марія Прошковська.

З'ясувалося, що професорка не вперше робить антиукраїнські заяви – пару років тому вона заявила, що розчарувалася в Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

Як розповіла Більченко сайту "Сьогодні" в лютому – її відсторонили від викладання, керівництво вишу засудило слова професорки і вирішувало питання про її звільнення.