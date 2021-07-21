Скандальну викладачку Більченко скоротили разом з усією кафедрою

Професорку кафедри культурології та філософської антропології Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова Євгенію Більченко, заяви якої про мовні норми обурили громадськість, звільнили з вишу.
Про це повідомила сама Більченко на сторінці Facebook.
"Заради цього пішли на ліквідацію цілої кафедри. Не змогли нічого довести: ані профнепридатність, ані аморальний вчинок – нічого з того, що вішали", – пише Більченко.
Що передувало
В кінці січня студентка університету Драгоманова заявила, що кидає навчання через викладачку-сепаратистку.
"Професор Більченко не поважає країну, в якій живе, працює і заробляє, мову цієї країни, вважає війну Росії проти України "громадянською війною", демократично обрану владу – неонацистським режимом", – написала студентка Марія Прошковська.
З'ясувалося, що професорка не вперше робить антиукраїнські заяви – пару років тому вона заявила, що розчарувалася в Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.
Як розповіла Більченко сайту "Сьогодні" в лютому – її відсторонили від викладання, керівництво вишу засудило слова професорки і вирішувало питання про її звільнення.
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