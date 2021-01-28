Підтримувала євромайдан, а стала "рупором Кремля": що відомо про скандальну викладачку Більченко

Вона регулярно їздить до РФ, де виступає на пропагандистських каналах

В Україні спалахнув мовний скандал: викладачка з педагогічного університету ім. Драгоманова Євгенія Більченко звинуватила владу в "фашизмі". А обурило її набуття чинності нових норм закону про функціонування української мови як державної – тепер у сфері обслуговування.

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Як виявилося, професорка не вперше робить антиукраїнські заяви – кілька років тому вона заявила, що розчарувалася в Революції Гідності, а на Донбасі немає російських найманців.

Сайт "Сьогодні" зібрав все, що відомо про скандальну викладачку.

Що відомо про Євгенію Більченко?

народилася 4 жовтня 1980 року в Києві;

з 1997 по 2001 рр. вчилася на культурологічному факультеті Київського національного університету культури і мистецтв;

в 2002 році вступила на аспірантське відділення в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова;

має звання доктора культурології;

пише вірші, а також перекладає на російську з української;

брала участь в Євромайдані;

в 2015 році отримала стипендію Верховної Ради, а через рік – нагороду "викладач року" в університеті імені М.П. Драгоманова.

Євгенія Більченко / Фото: Facebook

Підтримувала Революцію Гідності та написала зворушливий вірш

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Як розповіли колишні студенти Більченко, професорка брала активну участь в Революції Гідності – "була людиною з проукраїнською позицією".

"Більченко була виключно проукраїнським викладачем. Брала активну участь в Євромайдані, виступала з віршами, присвяченими цим подіям. Після початку військових дій на Донбасі, брала активну участь у допомозі військовослужбовцям, неодноразово їздила з гуманітарною допомогою для українських воїнів, виступала з віршами перед ветеранами АТО" , – повідомила одна з її колишніх учениць.

У день, коли в Києві було вбито десятки учасників євромайдану, вона навіть написала зворушливого вірша про Революції Гідності: "Я – хлопчик. Я сплю, згорнувшись в труні калачиком ...".

Однак, через кілька років погляди викладачки різко змінилися. У 2017 році вона опублікувала статтю "В лещатах: доля поета Майдану" – в ній жінка заявила, що їй соромно за свою участь в Революції, писала про "американське печенько", "українських фашистів", "сакральні жертви" і про те, що "свої стріляли по своїм" .

Того ж року викладачка дала інтерв'ю російському "Радіо Свобода", в якому заявила, що була "волонтеркою Правого сектору" і "волонтеркою у кількох бригадах ЗСУ". Також Більченко розповіла про свою авторську колонку на одному з українських сайтів.

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"Моя колонка – опозиційна, з критикою українського режиму, із закликами зупинити русофобію, нападки на російську мову і російськомовних людей, неадекватні навіть в умовах війни. Моє ім'я в Києві обросло скандальною аурою, яку створюють, втім, очікувано для мене, українські націоналісти" , – сказала вона.

Професорка також заявляла про зв'язок війни "не тільки з агресією Росії, але і з діями української влади".

"Я отримала з луганського моргу список дітей, які загинули внаслідок українських обстрілів. На жаль, в Україні ці списки нікого не вражають. Коли я отримала ці списки, то стала на більш радикальну миротворчу позицію", – зазначала вона.

/ Фото: Facebook

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Через рік Більченко виступила перед чеськими депутатами і заявила, що знищує публікації зі своїми віршами про Євромайдан, "щоб мої кров і сльози більше не використовували західні фахівці з капіталізму катастроф".

"Світ, прости нас. Донбас і Одеса, вибачте нас, ми не відали, що творимо, і тільки у Бога незнання є пом'якшувальною обставиною", – сказала тоді поетеса.

Новий "рупор Кремля"

Сьогодні у своїх творах і виступах Більченко транслює головні російські меседжі – зокрема, про те, що в Україні йде "громадянська війна", а "етнорадикали" при владі переслідують російськомовних громадян.

Також викладачка регулярно їздить в РФ, де виступає на пропагандистських каналах на кшталт RT і "РЕНТВ". А в одному з інтерв'ю вона зізналася в підтримці так званих "Л/ДНР" і дружбі з терористом "ДНР" Захаром Прилепіним.

"Я постійно на зв'язку з містами, які знаходяться під контролем "Л/ДНР", зокрема, Горлівкою. Понад те, багато моїх друзів в Донецьку служать в батальйонах "Л/ДНР", і пишуть мені листи, і сперечаються зі мною, і пишуть цілі статті на ресурсах "Л/ДНР" проти мене, але при цьому плачуться мені "в жилетку " .

/ Фото: Facebook

Сепаратистка в українському ВНЗ

Більшість не звернули б уваги на заяви Більченко, якби вона не викладала у державному вузі.

Як зазначає активіст Сергій Стерненко, про "нацизм" в Україні та інші свої переконання професорка розповідає і на своїх лекціях. А скарги до ректорату залишаються без відповіді.

"Я пройшла Революцію Гідности, допомагала армії і цивільних, виховую свого сина в повазі і любові до України, а тому просто не можу вчитися далі у Євгенії Більченко і в університеті, який плюндрує всі принципи державної вищої освіти і на сьомому році війни закриває очі на подібні резонансні речі" , – написала одна зі студенток університету Драгоманова.

А недавно Більченко похвалилася посвідченням членкині Міжнародного союзу поетів, який базується у Санкт-Петербурзі.

"Ще в грудні мене приняли до Міжнародний союз поетів (Санкт-Петербург прийняв), а вчора надіслали "корку". Я – чужа до всього символічного, але ця іпостась – для мене реально честь, правда. Спасибі, Ленінград. Працюємо" , – написала професорка.

Нагадаємо, раніше в університеті Драгоманова відреагували на скандал з професоркою-украінофобкою.

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