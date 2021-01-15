Що зміниться в магазинах і сфері послуг з 16 січня

З 16 січня 2021 року набирає чинності ст. 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". В ній записано, що мовою обслуговування споживачів в Україні тепер є тільки українська.

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Це означає, що тепер підприємства та організації усіх форм власності, навіть фізичні особи-підприємці повинні обслуговувати своїх покупців і клієнтів державною мовою . Тобто звертатися до них українською і відповідати українською. Перейти на іншу мову можна, тільки якщо клієнт про це попросить і якщо ця інша мову виявиться "прийнятною для сторін".

Не лише магазини

Сьогодні найбільше про нововведення хвилюються у магазинах. Адже в цій сфері працюють десятки тисяч людей, і далеко не всі з них спілкуються українською.

Однак нововведення стосується не тільки магазинів. У законі йдеться про всі категорії бізнесу, які обслуговують клієнтів . Тобто ця норма поширюється в тому числі на співробітників банків і поштових служб, працівників медустанов та музеїв, на перукарів, масажистів, екскурсоводів, офіціантів тощо

Також звертатися українською до покупців повинні ті особи та організації, які надають інформацію про товари. Тобто співробітники кол-центрів і гарячих ліній, менеджери, які відповідають на питання покупців телефоном тощо.

"Ці зміни стосуються не тільки роздрібних магазинів, а всіх суб'єктів, які обслуговують споживачів, з різних сфер. Зокрема, у сфері торгівлі, охорони здоров'я, громадського харчування , готельного бізнесу і т. ін. Причому це стосується співробітників усіх підрозділів, які безпосередньо контактують зі споживачами, починаючи від фронт-офісів (продавці, працівники кол-центрів) і закінчуючи співробітниками бек-офісів – керівниками або співробітниками, які, наприклад, дають відповіді на претензії споживачів ", – коментує Андрій Іванов, член Асоціації правників України, старший адвокат практики вирішення спорів АТ MORIS.

Інтернет-торгівля і сайти оголошень

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Зміни торкнуться також інтернет-магазинів та інтернет-каталогів. Їм належить надавати інформацію державною мовою. Однак не заборонено дублювати її й іншими мовами.

Також вимога щодо надання інформації державною мовою України стосується виробників. При цьому в законі зазначено, що в інформації про товари, роботи чи послуги допускається використання слів, скорочень, абревіатур і позначень англійською мовою та/або з використанням літер латинського та грецького алфавітів.

"Вимоги статті 30 закону" Про забезпечення функціонування української мови як державної" поширюються, в тому числі, на інтернет-торгівлю. Абсолютно на всі сайти українського сегменту Інтернету, які продають товари й послуги або надають інформацію про них. Це означає, що головні сторінки інтернет-магазинів і сайтів виробників теж повинні бути україномовними, хоча можуть дублюватися, наприклад, російською або англійською мовами. Зараз ще часто зустрічаються сайти, у яких головна сторінка російськомовна, а на українську версію потрібно спеціально перемикатися ", – говорить Андрій Іванов.

Також, згідно з буквою закону, українською мовою повинні бути розміщені оголошення про продаж товарів або послуг на відповідних сайтах оголошень. Питання про те, як це буде контролюватися і чи можливий такий контроль в принципі, ми зараз не торкаємося.

"У законі чітко написано: виробники, виконавці та продавці товарів та послуг повинні надавати споживачеві інформацію державною мовою. І, на мій погляд, ця норма не допускає двоякого тлумачення. Вона повинна була б працювати для тих, хто дає оголошення про продаж товарів або послуг. Але як це буде працювати на практиці – складно сказати ", – визнає Андрій Іванов.

Нагадаємо, закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" було ухвалено ще у 2019 році Верховною Радою минулого скликання, і в цілому він набрав чинності з 16 липня 2019 року. Однак багато його статей набирають чинності пізніше. В цьому році, зокрема, такі зміни очікуються ще з 16 липня. Наприклад, після цієї дати Нацкомісія зі стандартів державної мови повинна буде визначати рівні володіння державною мовою та видавати відповідні сертифікати. Чиновники і навіть військові командири зможуть отримати ту чи іншу посаду, тільки якщо володіють українською мовою на достатньому рівні. Претенденти на українське громадянство зобов'язані будуть успішно скласти іспит, щоб отримати український паспорт. Передбачається і ряд інших нововведень.

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Більше про мовне питання дивіться в сюжеті:

Автори: Тарас Левченко, Олександр Махов, Роман Купріянов та Станіслав Котик Відео: Сьогодні

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