Сказал, что просто делал селфи. СБУ отпустила Шуфрича на свободу

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Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич утверждает, что просто делал селфи, когда его задержали бойцы территориальной обороны возле Киево-Печерской лавры.

"Вчера, когда я делал селфи, чтобы показать, что я в Киеве, выбрал это место, почему – объяснять, я думаю, не надо. Поверьте мне, вокруг не было ни одного блокпоста. Было несколько бетонных плит, на которые в сегодняшнем Киеве уже никто не обращает внимания", – написал нардеп в Facebook.

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По словам Шуфрича, когда он "практически перестал фотографироваться", "выскочило несколько человек, выпустило несколько очередей в воздух". Политик уверяет, что его охрана не произвела "ни одного выстрела, установленного правоохранителями".

"Мы показали им сделанные фотографии, а также полиции, которая была рядом, но потом срочно куда-то уехала. Рядом со мной был подполковник Нацполиции. Представители теробороны, которых вы потом увидели, попросили встретиться с их руководством. Самостоятельно пошел к ним, показал фотографии. Посмотрев, они не увидели в них ничего криминального, но попросили, чтобы я подождал специализированные правоохранительные органы и я согласился. Пока мы их ожидали, вы стали свидетелями того, что, к сожалению, увидел весь мир", – рассказал он.

Шуфрич добавил, что представители правоохранительных органов "не нашли в этих фото ничего преступного".

"Но, увы, начался комендантский час и мне пришлось переночевать в целях безопасности. Утром я был доставлен на место, которое оговорили", – добавил нардеп.

Задержание Шуфрича в Киеве

Нардепа Нестора Шуфрича задержали в Киеве 4 марта возле позиций территориальной обороны.

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Волонтер Юрий Бирюков разместил в Facebook фотографию депутата с подписью: "Кто задержал Шуфрича – тот 206-й батальон. Фоткать наши позиции занятие глупое и стремное".

Согласно законам, принятым с учетом военного положения в стране, в Украине запрещено снимать, пересылать и публиковать позиции войск и территориальной обороны.

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Впоследствии Бирюков сообщил, что Шуфрича передали СБУ.