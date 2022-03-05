Сказав, що просто робив селфі. СБУ відпустила Шуфрича на волю

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Народний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич стверджує, що просто робив селфі, коли його затримали бійці територіальної оборони біля Києво-Печерської лаври.
"Вчора, коли я робив селфі, щоб показати, що я в Києві, вибрав це місце, чому – пояснювати, я думаю, не треба. Повірте мені, навколо не було жодного блокпосту. Було кілька бетонних плит, на які у сьогоднішньому Києві вже ніхто не звертає уваги", – написав нардеп у Facebook.
За словами Шуфрича, коли він "практично перестав фотографуватися", "вискочили кілька людей, випустили кілька черг у повітря". Політик запевняє, що його охорона не зробила "жодного пострілу, встановленого правоохоронцями".
"Ми показали їм зроблені фотографії, а також поліції, яка була поруч, але потім терміново кудись поїхала. Поруч зі мною був підполковник Нацполіції. Представники тероборони, яких ви потім побачили, попросили зустрітися з їхнім керівництвом. Самостійно пішов до них, показав фотографії. Подивившись, вони не побачили в них нічого кримінального, але попросили, щоб я почекав на спеціалізовані правоохоронні органи і я погодився. Поки ми на них чекали, ви стали свідками того, що, на жаль, побачив увесь світ", – розповів він.
Шуфрич додав, що представники правоохоронних органів "не знайшли у цих фото нічого злочинного".
"Але, на жаль, почалася комендантська година і мені довелося переночувати з метою безпеки. Вранці я був доставлений на обумовлене місце", – додав нардеп.
Затримання Шуфрича у Києві
Нардепа Нестора Шуфрича затримали у Києві 4 березня біля позицій територіальної оборони.
Волонтер Юрій Бірюков розмістив у Facebook фотографію депутата з підписом: "Хто затримав Шуфрича – той 206-й батальйон. Фоткати наші позиції заняття дурне та стрьомне".
Відповідно до законів, прийнятих з урахуванням воєнного стану в країні, в Україні заборонено знімати, пересилати та публікувати позиції військ та територіальної оборони.
Згодом Бірюков повідомив, що Шуфрича передали СБУ.
"Жодних сантиментів. Упакували так, як належить упаковувати. Первинний допит. Зброя зі спиляними номерами. Загалом – все ошатно. Передали до СБУ", – написав Бірюков.