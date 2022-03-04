Шуфрича та його команду передали СБУ

Народний депутат із посіпаками фотографував позиції ЗСУ

Цього разу просто бійкою все не обійдеться / Колаж "Сьогодні"

Затриманого вдень на позиціях 206-го батальйону територіальної оборони Києва народний депутат від "Опозиційна платформа — За життя" Нестера Шуфрича передано співробітникам Служби безпеки України.

Про це повідомив член президії центральної ради партії "Європейська солідарність" Юрій Бірюков, який опублікував і перші фото затриманого.

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Що відомо

"Ніяких сентиментів. Упакували так, як належить упаковувати. Первинний допит. Зброя зі спиляними номерами. Загалом – все ошатно. Передали до СБУ", – написав Бірюков.

Разом із Шуфричем затримали щонайменше трьох посіпак.

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