Шуфрича та його команду передали СБУ

Затриманого вдень на позиціях 206-го батальйону територіальної оборони Києва народний депутат від "Опозиційна платформа — За життя" Нестера Шуфрича передано співробітникам Служби безпеки України.
Про це повідомив член президії центральної ради партії "Європейська солідарність" Юрій Бірюков, який опублікував і перші фото затриманого.
Що відомо
"Ніяких сентиментів. Упакували так, як належить упаковувати. Первинний допит. Зброя зі спиляними номерами. Загалом – все ошатно. Передали до СБУ", – написав Бірюков.
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Разом із Шуфричем затримали щонайменше трьох посіпак.
Подвиги ОПЗЖ
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