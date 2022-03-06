"Скажите Путину – пошел вон, старый ублюдок": Гордон обратился к россиянам

Гордон призвал россиян к протестам / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня, скриншот
Известный журналист Дмитрий Гордон выступил с обращением к россиянам и рассказал, что делает с ними президент РФ Владимир Путин.
"Россияне! Путин сделал вас нищими, ваши деньги превратились в пыль, у вас ничего нет – вы становитесь рабами и заложниками этого сумасшедшего маньяка", — сказал он.
Гордон предупредил россиян, что у них остался последний шанс сбросить Путина, иначе Россия больше не сможет вернуться к цивилизации.
"Сценарий вам прописан один – погибнуть, распасться и перестать существовать как единое государственное объединение. Если вы не будете выходить на улицы своих городов, если не будете протестовать против Путина, который обрек вас на моральные и физические муки, вы умрете рабами. Сегодня в 14:00 выходите на площади Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупнейших городов и говорите Путину: "Пошел вон, старый ублюдок, фашист, ввергнувший Россию в пучину этого ужаса", — заявил журналист.
Ситуация в Украине 6 марта
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