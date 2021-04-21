Сколько больных COVID-19 будет на Пасху. Прогноз

После Пасхи в первых числах мая ежедневный прирост больных COVID-19 в Украине будет около 12 тысяч.
Соответствующий прогноз опубликовали в Национальной академии наук Украины.
Так, в НАН показали динамику изменения количества новых инфицированных, выздоровевших и летальных случаев за день согласно с ежедневными отчетами Минздрава.
Согласно этому прогнозу, в районе 3 мая в Украине будут такие ежедневные показатели:
- около 12 тысяч новых случаев инфицирования;
- около семи тысяч пациентов, которые вылечились;
- почти 400 летальных случаев.
При этом в академии наук подчеркнули, что эти данные основаны на предыдущих показателях и могут еще поменяться.
Напомним, ранее в НАН заявили, что ситуация с коронавирусом в Украине вышла на плато.
Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса. Но в мире появился новый штамм коронавируса, который может распространиться и в Украине
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