Украина вышла на плато: ученые обрадовали новостью о коронавирусе

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в стране может быть не такой плачевной

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине в последнюю неделю вышла на плато, считают в Национальной академии наук.

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Об этом говорится в новом исследовании НАН.

Ученые утверждают, что эпидемическая ситуация в Украине продолжает ухудшаться, однако прогнозов касательно темпов такого ухудшения они не дают.

Кроме того, темпы роста заболеваемости в последние 4 дня более чем на 15% выше аналогичных на прошлой неделе, хотя доля положительных тестов в течение последней недели снизилась с 33,6% до 33,3%.

Но в то же время среднесуточное число положительных тестов на этой неделе выросло на 1% сравнительно с прошлой.

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"Это дает основания сформулировать гипотезу, что число новых обнародованных случаев заболевания увеличилось преимущественно из-за обнародования случаев со старыми датами, тогда как число случаев, подтвержденных в последние семь дней, находится на плато", – отметили в НАН.

Это означает, что количество новых зараженных остается одинаковым в течение продолжительного периода – это, в свою очередь, облегчит работу системы здравоохранения.

Однако министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его ведомство готовится к росту заболеваемости COVID-19 в ближайшие дни.

Напомним, что 6 апреля в Украине обнаружили 15 415 случаев коронавируса, а совокупное количество заболевших составило 1 784 579.

Видео: Сегодня

Тем временем в Украине продолжается локдаун. И в новом выпуске ютуб-шоу пенсионер-влогер Дед Панч объяснил, что, где и когда будет закрыто, а также провел опрос и узнал, как этот локдаун восприняли украинцы:

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