Следующий! На Николаевщине сбит российский вертолет

Сбитый вертолет РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

В Николаевской области сбит еще один вертолет оккупантов. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале.

Геращенко опубликовал видео с лежащим на земле дымящимся вертолетом.

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Ранее сообщалось, что государственный концерн "Укроборонпром" предлагает премии за угнанные самолеты и вертолеты российских оккупантов. В "акции" могут принять участие и сами пилоты РФ.

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