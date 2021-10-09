Случай полиомиелита. В Ровенской области решили не допускать к учебе непривитых детей

Непривитых от полиомиелита детей в Ровенской области не допустят к учебе / Фото: Коллаж: Сегодня

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Ровенской области рассмотрела вопрос о случае заболевания полиомиелитом.

Об этом пишет Минздрав.

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Эта ситуация была классифицирована как чрезвычайная ситуация биологического характера областного масштаба.

"Учитывая случай заболевания полиомиелитом, теперь должны вакцинировать всех детей региона, чтобы защитить детей от инфицирования. К тому же есть результаты от ВОЗ, которые идентифицируют это как вспышку и вирус, что имеет связь с вирусами афгано-пакистанского происхождения, которые сейчас циркулируют в Таджикистане", – заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение о том, что непривитых детей не будут допускать к обучению. Для таких детей будут обеспечены другие формы обучения.

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Что такое полиомиелит?

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Симптомы болезни

Никаких симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.

Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.

Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.

При выздоровлении после полиомиелита нервы и мышцы не восстанавливаются.

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