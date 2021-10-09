Випадок поліомієліту. На Рівненщині вирішили не допускати до навчання нещеплених дітей

Нещеплених від поліомієліту дітей в Рівненській області не допустять до навчання / Фото: Колаж: Сьогодні

Комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області розглянула питання про випадок захворювання на поліомієліт.

Про це пише МОЗ.

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Ця ситуація була класифікована як надзвичайна ситуація біологічного характеру обласного масштабу.

"Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування. До того ж маємо результати від ВООЗ, які ідентифікують це як спалах і вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані", – заявив заступник міністра охорони здоров’я – головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Комісія ТЕБ та НС прийняла рішення про те, що нещеплених дітей не допускатимуть до навчання. Для таких дітей будуть забезпечені інші форми навчання.

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Що таке поліомієліт?

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання. Воно поширюється від людини до людини через фекалії і слину. Найчастіше – через брудні руки, інфіковану їжу і воду.

Захворіти на поліомієліт може кожен невакцинована дитина і дорослий. Але найсприйнятливыші до вірусу поліомієліту діти до п'яти років. Тому перше щеплення діти отримують в перші місяці життя.

Симптоми поліомієліту

Жодних симптомів – без будь-яких проявів хвороба протікає в понад 70% випадків, що робить її особливо небезпечною для оточуючих.

Грипоподібні симптоми – лихоманка, головний біль, біль в животі і горлі, нудота і блювота – протягом декількох днів може проявлятися один або декілька з них.

Рухові розлади – сильний біль в уражених м'язах і рухові розлади аж до повного паралічу, який може розвинутися за кілька годин.

При одужанні після поліомієліту нерви і м'язи не відновлюються.

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