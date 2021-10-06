Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🍿 Дело Труханова 🚨 Задержание Саакашвили
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Родители отказались от прививки. В Украине ребенок заболел полиомиелитом

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор раздела Украина
6 октября, 16:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Первые симптомы у ребенка появились еще 1 сентября
В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов / Коллаж "Сегодня"
В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов / Коллаж "Сегодня"

В Украине зафиксировали и подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка. Родители сознательно отказались от прививок из-за религиозных убеждений.

Об этом сообщает Минздрав.

Реклама

Первые симптомы

Первые симптомы проявились 1 сентября. 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали и обеспечили необходимое обследование.

В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов. Они ищут контактных лиц, собирают анализы их биоматериалов, а также изучают обстоятельства дела.

Что это такое?

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

Реклама

Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Симптомы полиомиелита

  • Никаких симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.
  • Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.
  • Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.

При выздоровлении после полиомиелита нервы и мышцы не восстанавливаются.

Ранее мы писали:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама
В тренде
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Короновирус за неделю

70 896

заболело за неделю в Украине

+44%

Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.42

Российский рубль (₽)

0.3644

Евро (€)

30.65

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять