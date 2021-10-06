Родители отказались от прививки. В Украине ребенок заболел полиомиелитом

Первые симптомы у ребенка появились еще 1 сентября

В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов / Коллаж "Сегодня"

В Украине зафиксировали и подтвердили случай полиомиелита у маленького ребенка. Родители сознательно отказались от прививок из-за религиозных убеждений.

Об этом сообщает Минздрав.

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Первые симптомы

Первые симптомы проявились 1 сентября. 3 сентября ребенок попал в больницу с симптомами пареза нижних конечностей. Случай зарегистрировали и обеспечили необходимое обследование.

В области уже работает команда эпидемиологов и вирусологов. Они ищут контактных лиц, собирают анализы их биоматериалов, а также изучают обстоятельства дела.

Что это такое?

Полиомиелит – это острое инфекционное заболевание. Оно распространяется от человека к человеку через фекалии и слюну. Чаще всего – через грязные руки, инфицированную пищу и воду.

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Заболеть полиомиелитом может каждый невакцинированный ребенок и взрослый. Но наиболее восприимчивы к вирусу полиомиелита дети до пяти лет. Поэтому первую прививку дети получают в первые месяцы жизни.

Симптомы полиомиелита

Никаких симптомов – без каких-либо проявлений болезнь протекает в более 70% случаев, что делает ее особенно опасной для окружающих.

Гриппоподобные симптомы – лихорадка, головная боль, боль в животе и горле, тошнота и рвота – в течение нескольких дней может проявляться один или несколько из них.

Двигательные расстройства – сильная боль в пораженных мышцах и двигательные расстройства вплоть до полного паралича, который может развиться за несколько часов.

При выздоровлении после полиомиелита нервы и мышцы не восстанавливаются.

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