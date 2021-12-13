Смерть отца украинского экс-депутата в Египте и видео момента жуткого ДТП в Луцке — главные новости ночи

Отец Татьяны Чорновол умер во время отдыха в Египте, а ДТП в Луцке, которое спровоцировал несовершеннолетний, зафиксировали на видео/Коллаж: "Сегодня"

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В Египте во время отдыха умер отец экс-депутата Верховной Рады

В Египте после купания в море умер 66-летний украинец. Мужчина оказался отцом экс-депутатки Верховной Рады Татьяны Чорновол Николай. Дочь мужчины отметила, что ее семья по сей день не знает, что именно произошло с ним.

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Семья умершего по сей день не знает, что именно произошло в тот трагический день/Коллаж: "Сегодня"

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