Смерть батька українського ексдепутата в Єгипті та відео моменту жахливої ДТП у Луцьку — головні новини ночі

Батько Тетяни Чорновол Помер під час відпочинку в Єгипті, а ДТП у Луцьку, яке спровокував неповнолітній, зафіксували на відео/Колаж: "Сьогодні"
Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.
У Єгипті під час відпочинку помер батько ексдепутатки Верховної Ради
У Єгипті після купання у морі помер 66-річний українець. Чоловік виявився батьком ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол Микола. Донька чоловіка зазначила, що її сім'я досі не знає, що саме сталося із ним.
Жахлива ДТП у Луцьку: з'явилося відео, як підліток на швидкості в'їхав у натовп людей
У Мережі з'явилося відео моменту жахливого ДТП у Луцьку, що сталося напередодні. Під час інциденту постраждали люди. Винуватець аварії — 16-річний підліток, який взяв автомобіль у батька.
У Єгипті археологи виявили мумій із золотими язиками
В Єгипті археологи знайшли дві гробниці, що належать до періоду 26 династії єгипетських фараонів (XVII століття до н.е.). Місія працювала в археологічній зоні Банаса майже 30 років. У гробницях виявили двох мумій, які мали золоті язики.
Комусь сподобалася, а для когось — жахлива: у Рівному засвітили головну ялинку міста
У Рівному на Майдані Незалежності засвітили головну ялинку міста. Цього разу це зробили раніше – 12 грудня, ніж попередні роки – 19 грудня. Цьогоріч у центрі міста поставили штучне дерево.