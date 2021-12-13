Смерть батька українського ексдепутата в Єгипті та відео моменту жахливої ДТП у Луцьку — головні новини ночі

Батько Тетяни Чорновол Помер під час відпочинку в Єгипті, а ДТП у Луцьку, яке спровокував неповнолітній, зафіксували на відео/Колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

У Єгипті після купання у морі помер 66-річний українець. Чоловік виявився батьком ексдепутатки Верховної Ради Тетяни Чорновол Микола. Донька чоловіка зазначила, що її сім'я досі не знає, що саме сталося із ним.

Сім'я померлого досі не знає, що саме сталося того трагічного дня/Колаж: "Сьогодні"

У Мережі з'явилося відео моменту жахливого ДТП у Луцьку, що сталося напередодні. Під час інциденту постраждали люди. Винуватець аварії — 16-річний підліток, який взяв автомобіль у батька.

За кермом автомобіля був 16-річний підліток/Фото: Волинь Post, колаж: "Сьогодні"

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У Єгипті археологи виявили мумій із золотими язиками

В Єгипті археологи знайшли дві гробниці, що належать до періоду 26 династії єгипетських фараонів (XVII століття до н.е.). Місія працювала в археологічній зоні Банаса майже 30 років. У гробницях виявили двох мумій, які мали золоті язики.

Мумії відносяться до періоду 26 династії єгипетських фараонів/Фото: egyptindependent.com, колаж: "Сьогодні"

Комусь сподобалася, а для когось — жахлива: у Рівному засвітили головну ялинку міста

У Рівному на Майдані Незалежності засвітили головну ялинку міста. Цього разу це зробили раніше – 12 грудня, ніж попередні роки – 19 грудня. Цьогоріч у центрі міста поставили штучне дерево.

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