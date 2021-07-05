Смерть украинца после вакцинации Pfizer. Что говорят в компании

Медики утверждают, что у пациента не указано в карточке о каких-либо заболеваниях, умерший ранее не обращался к врачам

В компании Pfizer отреагировали на смерть украинца после вакцинации в Виннице. Заявили – случай не связан с прививкой их препаратом.

"Сегодня" собрали все, что известно об этом случае.

Что говорят в Pfizer

В компании заявили, что препарат тут ни при чем, и добавили, что очень серьезно относятся к побочным эффектам, которые могут быть связаны с вакциной.

Что говорят украинские медики

Смерть мужчины зарегистрировали как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку он умер в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Причиной смерти называют острую сердечно-сосудистую недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет.

Реклама

Сейчас идет расследование, эксперты ждут результатов морфо-гистологических исследований.

Что известно о смерти мужчины

2 июля в Винницкой области мужчина умер через несколько часов после того, как получил прививку Comirnaty/Pfizer-BioNTech. Прививку ему сделали на предприятии, это была его первая доза вакцины.

Жалобы появились спустя несколько часов после вакцинации – тошнота и потеря сознания. Медики не смогли спасти пациента.

Пятеро других украинцев, которым делали прививку из того же флакона, чувствуют себя хорошо.

По предварительной информации, умерший ранее не обращался к медикам за помощью. Также известно, что работа мужчины не была связана с вредным производством.

Напомним, мы сообщали, что Украина получит еще 9 млн доз вакцин от COVID-19.