Илья Кива готовится стать адвокатом

Илья Кива всегда рядом с лидером своей партии Виктором Медведчуком / Коллаж "Сегодня"
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива готовится получить право заниматься адвокатской практикой. В январе 2021 года он сдал экзамен на адвоката, а в этом месяце ожидается подтверждение его квалификации советом адвокатов.
Об этом сообщает Bihus.Info
Информация об этом экзамене содержится в реестре на сайте Национальной ассоциации адвокатов. Запись в реестре свидетельствует о том, что Кива Илья Владимирович сдавал экзамен в Закарпатской областной квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры.
В то же время после экзамена кандидат должен пройти 6 месяцев стажировки у адвоката с опытом не менее 5 лет, а совет адвокатов Закарпатской области должен собраться в сентябре и дать свое решение, может ли кандидат Кива начать работу в качестве адвоката.
Илья Кива прокомментировал предположения СМИ, что он собирается заняться адвокатской деятельностью.
"Не только адвокатом, но и проповедником, и детским психологом", – так ответил нардеп Илья Кива на вопрос журналистов Суспільного, планирует ли он работать адвокатом.
- Напомним, 26 апреля Илья Кива стал кандидатом наук по государственному управлению, "защитив" диссертацию, которую ему засчитали, хотя он и не смог ответить на вопросы ученых. Это вызвало большой скандал, тем более что, как выяснили журналисты, его работа – это машинный перевод, "вода" и поддельные справки.
- Позже Министерство образования и науки начало проверку материалов о предоставлении народному депутату Илье Киве степени кандидата наук.