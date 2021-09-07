Ілля Ківа готується стати адвокатом

Ілля Ківа завжди поруч з лідером своєї партії Віктором Медведчуком / Колаж "Сегодня"

Народний депутат від "Опозиційною платформи – За життя" Ілля Ківа готується отримати право займатися адвокатською практикою. У січні 2021 року він здав іспит на адвоката, а в цьому місяці очікується підтвердження його кваліфікації радою адвокатів.

Про це повідомляє Bihus.Info

Інформація про цей іспит міститься в реєстрі на сайті Національної асоціації адвокатів. Запис в реєстрі свідчить про те, що Ківа Ілля Володимирович здавав іспит в Закарпатській обласній кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури.

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У той же час, після іспиту кандидат повинен пройти 6 місяців стажування у адвоката з досвідом не менше 5 років, а рада адвокатів Закарпатської області повинна зібратися у вересні і дати своє рішення, чи може кандидат Ківа почати роботу в якості адвоката.

Ілля Ківа прокоментував припущення ЗМІ, що він збирається зайнятися адвокатською діяльністю.

"Не тільки адвокатом, а й проповідником, і дитячим психологом", – так відповів нардеп Ілля Ківа на питання журналістів "Суспільного" , чи планує він працювати адвокатом.