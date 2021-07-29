СНБО соберется на Донбассе. Данилов назвал главные вопросы

Секретарь СНБО Алексей Данилов. / Фото: Офис Президента Украины

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое состоится завтра, 30 июля, пройдет на территории Донецкой области.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телеканала "Украина 24".

Как отметил чиновник, в соответствии с порядком дня, планируется рассмотреть восемь вопросов, среди которых:

вопрос энергетического сектора;

вопрос медицины;

вопрос воды;

и другие.

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Данилов добавил, что соответствующая практика будет регулярной, чтобы привлекать к заседаниям СНБО органы самоуправления.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский попросил вынести на СНБО один важный вопрос.

Также напомним, Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: