СНБО ввел новые санкции – в список попали более 60 человек

СНБО принял решение о применении санкций в отношении девяти лиц, в отношении остальных работа продолжается

На последнем заседании СНБО, которое состоялось в пятницу, 16 июля, ввели санкции против 15 физических и 53 юридических лиц.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Также на заседании СНБО в пятницу рассматривался вопрос применения персональных специальных экономических и ограничительных санкций по предложениям Кабинета министров Украины и СБУ. Так, были применены санкции к 15 физическим и 53 юридическим лицам", – говорится в сообщении.

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Как отметили в Офисе президента, было принято решение о применении санкций в отношении граждан, находящихся под санкциями США.

Также мы писали о том, что 18 июня СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые касаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. Под удар попали известные лица. Читайте подробнее о принятых решениях.

Тем временем Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.