Санкции, границы и гражданство – что обсудили на заседании СНБО

СНБО провел заседание. Фото: коллаж "Сегодня"

Сегодня, 16 июля, состоялось традиционное пятничное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины под руководством президента Владимира Зеленского. Об итогах совещания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Так, на заседании СНБО обсудили шесть вопросов:

Тайный вопрос, который касался ситуации на границах Украины. По словам Данилова, у пограничников есть две недели для подготовки решения, но какой именно вопрос они должны решать – Данилов не сказал. Вопрос с иностранным гражданством. В декларациях граждан появится графа про наличие гражданства других стран. Ее также должны будут заполнять олигархи, после принятия закона о деолигархизации. Вопрос полезных ископаемых для экономики и боеготовности. Добыча украинского сырья теперь будет под особым контролем государства, которое также будет следит за выдачей лицензий предпринимателям, работающим в этой сфере. Вопрос персональных санкций. СНБО рассмотрел доклад премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также список СБУ. 25 организаций из списка отправили на доработку. Но приняли решение по гражданам, которые находятся под санкциями США – это 9 лиц. Фамилии Данилов не назвал, но отметил, что среди данных 9 человек нет Коломойского, Деркача и Дубинского. Вопрос допуска в 2021-м году войск иностранных государств. На совещании обсудили прибытие иностранных военных на учения и на празднование 30-летия независимости Украины. Вопрос проекта системы мониторинга олигархов. По словам секретаря СНБО, данную систему необходимо создать до возобновления работы Верховной Рады – 7 сентября.

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Также на СНБО подняли вопрос пандемии Covid-19 и борьбы с новыми штаммами коронавируса. Данилов отметил, что 33% украинцев уже имеют иммунитет от коронавируса, но расслабляться еще рано и необходимо ускорить вакцинацию населения.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в начале недели заседание СНБО планировали сделать выездным. Заявлялось, что оно должно состояться в Сумах, где собирались заслушать доклад председателя Госпогранслужбы о состоянии оборудования и укрепления государственной границы. Впрочем, потом передумали.

Напомним, 18 июня СНБО провел очередное заседание, рассмотрев четыре основных вопроса, которые к. асаются оборонной сферы, санкций и использования природных недр. Под удар попали известные лица. Читайте подробнее о принятых решениях.

Тем временем Владимир Зеленский объяснил, почему в последнее время все больше воплощает в жизнь свои решения с помощью Совета национальной безопасности и обороны.

Все подробности в спецтеме Заседание СНБО