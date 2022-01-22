Снег, местами метель: погода в Украине на 22 января (карта)

На западе, севере и в Винницкой области — небольшой снег. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 22 января, будет снеговой и солнечной. В то же время синоптики прогнозируют мороз во всех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Погода в регионах

Украинские метеорологи сообщают, что самой низкой температуры следует ожидать на Прикарпатье и Буковине. Там днем ​​столбики термометров опустятся до -4 градусов. Ночью температура воздуха будет 2-7 градусов мороза.

На западе, севере и в Винницкой области – небольшой снег. На остальной территории – без осадков. На дорогах – местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. В Киеве в субботу, 22 января, предполагается снежная погода и от 0 до -2 градусов.

Реклама

Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

Ранее мы писали: