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Снег, местами метель: погода в Украине на 22 января (карта)

Ксения Тесленко
22 января, 07:18
Ночью температура воздуха будет 2-7 градусов мороза

На западе, севере и в Винницкой области — небольшой снег. Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине в субботу, 22 января, будет снеговой и солнечной. В то же время синоптики прогнозируют мороз во всех областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в регионах

Украинские метеорологи сообщают, что самой низкой температуры следует ожидать на Прикарпатье и Буковине. Там днем ​​столбики термометров опустятся до -4 градусов. Ночью температура воздуха будет 2-7 градусов мороза.

На западе, севере и в Винницкой области – небольшой снег. На остальной территории – без осадков. На дорогах – местами гололедица. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с. В Киеве в субботу, 22 января, предполагается снежная погода и от 0 до -2 градусов.

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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