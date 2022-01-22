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Сніг, подекуди хуртовина: погода в Україні на 22 січня (карта)

Ксения Тесленко
22 січня, 07:18
Вночі температура повітря 2-7 градусів морозу.

На заході, півночі та на Вінниччині — невеликий сніг. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в суботу, 22 січня, буде сніговою та сонячною. У той же час синоптики прогнозують мороз у всіх областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

Українські метеорологи повідомляють, що найнижчої температури слід очікувати на Прикарпатті та Буковині. Там вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів. Вночі температура повітря 2-7 градусів морозу.

На заході, півночі та на Вінниччині – невеликий сніг. На решті території – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У Києві в суботу, 22 січня, передбачається сніжна погода та від 0 до -2 градусів.

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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

  • Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
  • Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
  • Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
  • Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
  • Обходьте металеві кришки люків.
  • Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
  • Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
  • Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

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