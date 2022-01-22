Сніг, подекуди хуртовина: погода в Україні на 22 січня (карта)

На заході, півночі та на Вінниччині — невеликий сніг. Колаж "Сьогодні"
Погода в Україні в суботу, 22 січня, буде сніговою та сонячною. У той же час синоптики прогнозують мороз у всіх областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в регіонах
Українські метеорологи повідомляють, що найнижчої температури слід очікувати на Прикарпатті та Буковині. Там вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів. Вночі температура повітря 2-7 градусів морозу.
На заході, півночі та на Вінниччині – невеликий сніг. На решті території – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У Києві в суботу, 22 січня, передбачається сніжна погода та від 0 до -2 градусів.
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.