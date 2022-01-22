Сніг, подекуди хуртовина: погода в Україні на 22 січня (карта)

На заході, півночі та на Вінниччині — невеликий сніг. Колаж "Сьогодні"

Погода в Україні в суботу, 22 січня, буде сніговою та сонячною. У той же час синоптики прогнозують мороз у всіх областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

Українські метеорологи повідомляють, що найнижчої температури слід очікувати на Прикарпатті та Буковині. Там вдень стовпчики термометрів опустяться до -4 градусів. Вночі температура повітря 2-7 градусів морозу.

На заході, півночі та на Вінниччині – невеликий сніг. На решті території – без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. У Києві в суботу, 22 січня, передбачається сніжна погода та від 0 до -2 градусів.

Реклама

Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:

Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.

Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.

Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.

Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.

Обходьте металеві кришки люків.

Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести та не вдасться вчасно загальмувати.

Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.

Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.

Раніше ми писали: