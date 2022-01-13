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Снег, мороз и сильный ветер: где сегодня ожидать ухудшения погодных условий (карта)

Владимир Козырь
13 января, 06:00
В течение дня в стране местами будут идти осадки, а также ожидается сильный ветер

В некоторых областях ожидается до -11 градусов/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 13 января, в Украине прогнозируют морозную погоду. По сравнению с предыдущим днем, сегодня местами ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день мокрый снег прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой областях. Обычный снег без дождя накроет Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области. На остальной территории Украины — ясная погода. Ветер — западный, 7-12 м/с.

На западе синоптики прогнозируют от -5 до +1 градуса. На востоке ожидается 7-11 градусов ниже нуля.

В северных регионах — от -8 до +1 градуса. На юге прогнозируют 1-5 градусов мороза.

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В Киеве ожидается снег, 1-3 градуса мороза, а в Симферополе будет сухо — от -2 до -4 градусов.

Из-за морозной погоды и осадков на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

  • Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
  • Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
  • При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
  • Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
  • Обходите металлические крышки люков.
  • Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
  • Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
  • Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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