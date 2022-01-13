Снег, мороз и сильный ветер: где сегодня ожидать ухудшения погодных условий (карта)

В некоторых областях ожидается до -11 градусов/Коллаж: "Сегодня"

В четверг, 13 января, в Украине прогнозируют морозную погоду. По сравнению с предыдущим днем, сегодня местами ожидаются осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В этот день мокрый снег прогнозируется в Волынской, Ровенской, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Винницкой областях. Обычный снег без дождя накроет Киевскую, Черниговскую, Сумскую, Полтавскую, Черкасскую, Кировоградскую области. На остальной территории Украины — ясная погода. Ветер — западный, 7-12 м/с.

На западе синоптики прогнозируют от -5 до +1 градуса. На востоке ожидается 7-11 градусов ниже нуля.

В северных регионах — от -8 до +1 градуса. На юге прогнозируют 1-5 градусов мороза.

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В Киеве ожидается снег, 1-3 градуса мороза, а в Симферополе будет сухо — от -2 до -4 градусов.

Из-за морозной погоды и осадков на дорогах возможна гололедица!

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Рекомендации для пешеходов во время гололеда:

Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.

Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.

При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.

Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.

Обходите металлические крышки люков.

Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.

Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.

Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.

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